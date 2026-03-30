Serie D - Girone E Ghiviborgo travolto in casa dal Prato nel derby

Nel match del girone E della serie D, il Prato ha battuto in trasferta il Ghiviborgo con un risultato di 3-0. La partita si è giocata in casa del Ghiviborgo, con il Prato che ha segnato tre gol e subito nessuno. La formazione del Ghiviborgo ha schierato un 3-5-2, con sostituzioni durante il secondo tempo.

GHIVIBORGO 0 PRATO 3 GHIVIBORGO (3-5-2): Butano; Vecchi, Del Dotto (51’ Boiga), Quochi; Baldacci (51’ Arcuri), Nottoli, Musatti (49’ D.Cannarsa), Signorini, Ceccanti (78’ Paulino); Mariotti (66’ Mion), Thioune. (A disp.: Viti, Ricci, Panconi, Longo). All.: I. Cannarsa. PRATO (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti (56’ Bocccardi); Cesari (74’ Limberti), Greselin (85’ Atzeni), Fiorini, Larrarulo, Zanon (15’ D’Orsi); Verde (83’ Andreoli), Rossetti. (A disp.: Stomeo, Corsa, Sarpa, Santarelli). All.: Dal Canto (squalificato; in panchina: Lamma). Arbitro: Mammoli di Perugia (assistenti: Lentini di Milano e Panebarca di Foggia). Reti: 14’ Rossetti (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo travolto in casa dal Prato nel derby Articoli correlati Serie "D» - Girone "E»: colchoneros con tanti in dubbio. Ghiviborgo-Prato. Derby fondamentaleTerza partita in una settimana per il Ghiviborgo, dopo la sconfitta di Cannara ed il basilare successo interno con il Sansepolcro, che ha portato i... Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo a Siena. Derby pieno di "ex»Con il morale alto ed una gran voglia di dare il giusto seguito alla bella vittoria casalinga di domenica scorsa, il Ghiviborgo affronta una... Aggiornamenti e notizie su Serie D Girone E Ghiviborgo travolto in... Temi più discussi: Tabellino partita Seravezza Pozzi Calcio vs Orvietana Calcio; Scheda squadra Prato; Tabellino partita Foligno 1928 vs Scandicci 1908; Tabellino partita Scandicci 1908 vs Seravezza Pozzi Calcio. RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE | Il Treviso perde ancora, la Reggina torna a sperare! (oggi 29 marzo 2026)Risultati Serie D, classifiche: domenica 29 marzo la quarta divisione torna in campo con le partite della 29^ giornata, presentiamo allora il turno. ilsussidiario.net Serie D Girone I, cambia la vetta: Nissa nuova capolista. Bagarre totale a cinque giornate dalla fine Risultati e classificaColpo di scena nel Girone I di Serie D: dopo settimane di continui ribaltoni, c’è una nuova regina. È la Nissa a prendersi il primo posto, imponendosi con autorità e rilanciando con forza la propria c ... goalsicilia.it Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo trailer dell’attesa serie tv - facebook.com facebook #Cremona Vanoli con Napoli si regala la (quasi) permanenza in Serie A x.com