Serie D - Girone E Ghiviborgo beffato Raggiunto oltre il 90’

Il Ghiviborgo ha perso punti preziosi nel match contro Terranuova Traiana, terminato 1-1, quando il gol del pareggio è arrivato oltre il 90’ minuto. La squadra ospite ha subito un gol nel primo tempo, ma ha trovato la rete decisiva negli ultimi minuti, lasciando i padroni di casa del Terranuova Traiana con l’amaro in bocca. La partita si è svolta nel girone

TERRANUOVA TRAIANA 1 GHIVIBORGO 1 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl'Innocenti, Senzamici (1' st Simonti); Tassi (28' st Batignani), Saltalamacchia (19' st Sesti), Mannella, Innocenti, Marini; Bruni (25' st Boccardi), Fantoni (1' st Iaiunese). (A disp.: Rosadi, Cioce, Cardo, Verdini). All.: Becattini. GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Quochi; D. Cannarsa, Musatti, Arcuri; Nottoli (27' st Signorini), Longo (27' st Thioune), Asmussen (1' st Boiga). (A disp.: Viti, Ceccanti, Paulino, Mion, Panconi, Cortopassi). All.: I. Cannarsa. Arbitro: Puntel di Tolmezzo (assistenti: Pellegrini e Giovannini).