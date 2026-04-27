Si sono conclusi i campionati di Serie C, con le squadre che hanno ottenuto la promozione in Serie B e quelle qualificate ai playoff per la promozione. La regular season ha stabilito le posizioni finali, determinando le compagini che accederanno alle fasi finali e quelle che si contendono l’ultimo posto disponibile per la categoria superiore. Le classifiche ufficiali sono state pubblicate al termine delle ultime gare e ora si preparano le fasi successive.

Sono terminati i tre campionati italiani di Serie C (la regular season). Vediamo com'è andata a finire con le squadre che hanno festeggiato l'ambita promozione in Serie B e quelle che, invece, parteciperanno alle fasi di playoff, giocandosi l'ultimo posto in palio per la serie cadetta. Oltre, ovviamente, ai responsi negativi, con i club retrocessi nei Dilettanti. Domenica 3 maggio è in programma il primo turno dei playoff, che termineranno con la finale il 2 e 7 giugno. I playout, invece, sono in programma il 9 e 16 maggio. Quali sono le squadre promosse in B. Nel girone A il Vicenza ha dominato, dall'inizio alla fine, ottenendo la promozione con ben sei turni di anticipo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Serie C, le squadre promosse in B e quelle che giocheranno i playoff

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