Serie A decise quali squadre giocheranno Champions Europa League e Conference nel 2026-2027

Dopo l’eliminazione delle ultime squadre italiane in competizioni europee, sono state stabilite le squadre che parteciperanno alle coppe nella stagione 2026-2027. La divisione tra Champions League, Europa League e Conference League è stata ufficializzata, determinando le qualificazioni per le squadre italiane in base ai risultati ottenuti nel campionato. La scelta delle formazioni coinvolge diverse posizioni in classifica e risultati nelle competizioni nazionali.

Dopo l'eliminazione delle ultime rappresentanti italiane in Europa è stato definito il quadro delle squadre che la Serie A porterà a giocare le coppe nella prossima stagione. L'unica incognita è legata alla vincente della Coppa Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

L’ottavo posto vale per l’Europa? Spiegazione dei vincitori di Champions League, Europa League, Conference League, FA Cup ed EFL Cup2026-04-05 16:30:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mentre la stagione...

Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’AtalanttaSono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Curva, parcheggi, campo e... Como, tutti gli step per giocarsi l'Europa al Sinigaglia; Tattica, curiosità e momenti chiave della gara che può aver deciso lo Scudetto BordoCam; Ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League: classifica, regolamento, la situazione dell'Italia; Marello sulle orme di Dimarco: l'Inter ha deciso di riscattare il classe 2008 dall'Udinese, le cifre.

Serie A, decise quali squadre giocheranno Champions, Europa League e Conference nel 2026-2027L'Italia ha perso l'occasione di avere cinque squadre in Champions League nella prossima stagione. Con le eliminazioni di Bologna e Fiorentina non ci sono più rappresentanti della Serie A nelle coppe ... fanpage.it

Quali sarebbero le fasce di Champions, Europa League e Conference se i campionati finissero oggiImmaginate che la Serie A e tutti i tornei europei finissero oggi: ecco come sarebbe la griglia dei tre principali tornei internazionali nella prossima stagione. L'Italia schiererebbe otto squadre tra ... corrieredellosport.it

Atalanta ottavi Champions League Inter playoff Champions League Juventus playoff Champions League Napoli League Phase Champions League Roma ottavi Europa League Bologna quarti Europa League Fiorentina quarti Conference Leagu - facebook.com facebook

#EuropaLeague, impresa pazzesca del Braga. Derby #NottinghamAstonVilla in semifinale x.com