Serie A decise quali squadre giocheranno Champions Europa League e Conference nel 2026-2027

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’eliminazione delle ultime squadre italiane in competizioni europee, sono state stabilite le squadre che parteciperanno alle coppe nella stagione 2026-2027. La divisione tra Champions League, Europa League e Conference League è stata ufficializzata, determinando le qualificazioni per le squadre italiane in base ai risultati ottenuti nel campionato. La scelta delle formazioni coinvolge diverse posizioni in classifica e risultati nelle competizioni nazionali.

Dopo l'eliminazione delle ultime rappresentanti italiane in Europa è stato definito il quadro delle squadre che la Serie A porterà a giocare le coppe nella prossima stagione. L'unica incognita è legata alla vincente della Coppa Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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