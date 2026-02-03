Le venti squadre di Serie B hanno chiuso il mercato di gennaio con alcuni cambiamenti importanti. Molti hanno portato nuovi giocatori in rosa, altri hanno invece cercato di rafforzare le proprie linee. Ora si aspetta solo di vedere come queste mosse influenzeranno il campionato, con chi punta a risalire e chi invece deve salvarsi. La stagione entra nel vivo e le prossime partite diranno se i nuovi innesti saranno decisivi.

Il mercato invernale ha rivoluzionato la Serie B. Tra colpi a sorpresa, affari last minute e ritorni importanti: il campionato si prepara a ripartire con tante novità. Ecco tutte le operazioni completate in entrata e in uscita dalle 20 squadre con le formazioni tipo. Arrivi Pandolfi (a, Catanzaro), Izzo (d, Monza), Sala (d, Como), Le Borgne (c, Como), Sgarbi (a, Napoli), Sassi (p, Atalanta U23), Reale (d, Roma). Partenze Gori (a, Ascoli), Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), Cagnano (d, Pescara). Formazione (3-5-2): Daffara; Cancellotti, IZZO, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, SALA; Biasci, Patierno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Acquisti e cessioni del mercato di gennaio: ecco come giocheranno le 20 squadre di Serie B

Approfondimenti su Serie B Mercato

Il calciomercato di gennaio si conclude con diversi spostamenti tra le squadre di Serie A.

Le trattative dell'ultimo giorno sono finite alle 20:00 all’Hotel Sheraton.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Serie B Mercato

Argomenti discussi: Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione invernale; Calciomercato invernale chiuso: il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del Bari; Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio: come cambiano le squadre di Serie A; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A.

Südtirol, mercato invernale chiuso con sei acquisti e tre cessioniNelle ultime ore di mercato è arrivato, come alternativa alle punte titolari, l'attaccante 25enne del Pescara Riccardo Tonin, protagonista lo scorso giugno della promozione degli abruzzesi nella serie ... rainews.it

Tabellone Calciomercato Serie B. Movimenti, acquisti e cessioni: chiusa la sessione invernale. Tutti i trasferimentiBari, Palermo, Modena, Sampdoria e tutte le altre protagoniste della Serie B 2025-26: la tabella per vedere i giocatori acquistati e ceduti in questa sessione invernale ... sport.virgilio.it

Il punto su tutti gli acquisti e le cessioni della società rossonera - facebook.com facebook

Calciomercato gennaio 2026: tutti gli acquisti e cessioni in Serie A x.com