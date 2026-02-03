Acquisti e cessioni del mercato di gennaio | ecco come giocheranno le 20 squadre di Serie B
Le venti squadre di Serie B hanno chiuso il mercato di gennaio con alcuni cambiamenti importanti. Molti hanno portato nuovi giocatori in rosa, altri hanno invece cercato di rafforzare le proprie linee. Ora si aspetta solo di vedere come queste mosse influenzeranno il campionato, con chi punta a risalire e chi invece deve salvarsi. La stagione entra nel vivo e le prossime partite diranno se i nuovi innesti saranno decisivi.
Il mercato invernale ha rivoluzionato la Serie B. Tra colpi a sorpresa, affari last minute e ritorni importanti: il campionato si prepara a ripartire con tante novità. Ecco tutte le operazioni completate in entrata e in uscita dalle 20 squadre con le formazioni tipo. Arrivi Pandolfi (a, Catanzaro), Izzo (d, Monza), Sala (d, Como), Le Borgne (c, Como), Sgarbi (a, Napoli), Sassi (p, Atalanta U23), Reale (d, Roma). Partenze Gori (a, Ascoli), Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), Cagnano (d, Pescara). Formazione (3-5-2): Daffara; Cancellotti, IZZO, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, SALA; Biasci, Patierno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio: come cambiano le squadre di Serie A
Il calciomercato di gennaio si conclude con diversi spostamenti tra le squadre di Serie A.
Calciomercato Serie A: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell'ultimo giorno di trattative
Le trattative dell'ultimo giorno sono finite alle 20:00 all’Hotel Sheraton.
