L’Atalanta Under 23 ha raggiunto i playoff di Serie C per il terzo anno consecutivo, grazie a un pareggio ottenuto nell’ultima giornata di campionato. La squadra ha concluso la stagione con il risultato necessario per accedere alla fase successiva del torneo. La qualificazione è arrivata senza bisogno di ulteriori vittorie, confermando la continuità dei risultati nel corso dell’intera annata.

Per il terzo anno consecutivo, l’Atalanta Under 23 conquista un posto nei playoff di Serie C. La baby Dea ha strappato il pass agganciando nell’ultima giornata il Team Altamura, avendo però la differenza reti favorevole, all’undicesimo posto del girone C, con una combinazione di risultati favorevoli agli orobici che hanno pareggiato in casa 1-1 contro il quotato Catania, secondo in classifica. I pugliesi, avanti di un punto alla vigilia, sono stati invece battuti in casa nel derby regionale dal Casarano. Nerazzurri che hanno così raggiunto i playoff, chiudendo a quota 45 punti, grazie allo slot liberato dal Potenza (vincitore della Coppa...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie C. Basta il pareggio. La Dea Under 23 si regala i playoff

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