cesena sampdoria finisce a reti bianche ma il pareggio non basta a mantenere i playoff

Nel match serale della Liberazione, Cesena e Sampdoria si sono affrontate senza segnare reti. La partita si è conclusa con un pareggio, ma la squadra locale ha perso la posizione in classifica a causa della vittoria dell'Avellino contro il Bari. L'Avellino ora si trova un punto sopra il Cesena, che rimane fuori dalla zona playoff. La classifica si è così modificata dopo questa giornata di campionato.

Il Cesena pareggia con la Sampdoria nel match serale della Liberazione ma, complice la vittoria dell’Avellino sul Bari, perde l’ottavo posto, scavalcato proprio dagli irpini, ora un punto sopra il Cavalluccio. Cole schiera il suo solito 4-2-3-1, scegliendo Mangraviti al posto di Piacentini e Bastoni invece di Castagnetti e confermando Olivieri esterno alto di sinistra. La manovra, però, complice anche la fisicità e la tecnica della Samp, ne risente. E infatti passano appena 5 minuti e i blucerchiati hanno l’occasione di passare in vantaggio: punizione di Ricci (fallo di Bisoli su Brunori) e cross in mezzo, Viti sbuca dietro a Zaro ed è lesto a deviare a rete.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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