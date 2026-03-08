Serie B Nazionale | brutto stop per il Dany nell’anticipo del PalaCarrara Nocera fa il colpo Consorzio Leonardo ko

Nel match della Serie B Nazionale, il Consorzio Leonardo Quarrata ha battuto il Power Nocera con il punteggio di 92-84 nell’anticipo giocato al PalaCarrara. La partita ha visto protagonisti Molteni, Novori e Tiberti, mentre il Power Nocera ha affrontato la sconfitta nonostante i contributi di Mongelli, Angelucci e Scandiuzzi. La sfida si è conclusa con la vittoria del Consorzio Leonardo Quarrata.

CONSORZIO LEONARDO 84 POWER 92 CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 5, Novori 18, Tiberti 14, Blatancic 15, Regoli 10; Mongelli ne, Angelucci 7, Scandiuzzi 7, Coltro 3, Mei 5, Prenga. All. Matteoni. POWER NOCERA: Saladini 20, Donadio 22, Balducci 8, Sipala 3, Misolic 16; Truglio 9, Nonkovic 1, Guastamacchia 4, Soliani 9, Ferraro ne. All. Di Lorenzo. Arbitri: Boscolo, Andretta, Toffano. Parziali: 24-26, 46-46, 64-70. Cade tra le mure amiche il Consorzio Leonardo Dany Quarrata che si fa sorprendere dalla Power Nocera per 84-92. Il Dany gioca una buona partita in attacco ma deve arrendersi ad una Power fantastica, protagonista di una prova sontuosa nel tiro da tre (1327).