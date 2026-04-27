Serie B Modena obiettivo sesto posto | ecco tutte le combinazioni

Nel campionato di Serie B, il Modena cerca di arrivare al sesto posto, considerando che il Catanzaro è già stato matematicamente confermato come quinto. Per raggiungere questa posizione, i giocatori e lo staff devono monitorare diverse combinazioni di risultati e classifiche degli avversari nelle prossime partite. La squadra punta a migliorare la propria posizione in vista delle finali playoff, con l’obiettivo di entrare tra le prime sei.

Operazione sesto posto. Quello che, con il Catanzaro già matematicamente quinto, è l’unico che possa consentire al Modena, già da sabato sera matematicamente qualificato ai playoff, di poter disputare in casa il preliminare della post season ed avendo, particolare non di poco conto, due risultati su tre a disposizione. La truppa di Sottil, a 180 minuti dal termine della stagione regolare, nonostante i soli due punti guadagnati nelle ultime cinque partite, questa sesta piazza ce l’ha ancora stretta. Negli ultimi due turni la Juve Stabia, che segue i canarini a quota 50, ha rosicato due lunghezze ai gialli ed è la più seria candidata a rompere le uova nel paniere a Gerli e soci, anche se, va detto, gli scontri diretti danno un ulteriore lieve vantaggio ai nostri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B. Modena, obiettivo sesto posto: ecco tutte le combinazioni Notizie correlate Serie A, ecco quando l’Inter può diventare campione d’Italia: tutte le combinazioni78 punti in classifica quando all’Inter mancano cinque gare, 66 punti per il Napoli quando ai partenopei di partite da giocare ne mancano sei. Leggi anche: Basket serie B. Tema, Luiss nel mirino. Obiettivo sesto posto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie B, verso Monza-Modena: Motivazione grande, tutte hanno un obiettivo; Modena Fc, obiettivo stagionale raggiunto: gialloblù ai playoff!; Catanzaro, obiettivo quinto posto: il duello con il Modena è alla stretta finale; Contro Modena a domicilio per chiudere la regular season da prima della classe. Serie B. Modena, obiettivo sesto posto: ecco tutte le combinazioniOperazione sesto posto. Quello che, con il Catanzaro già matematicamente quinto, è l’unico che possa consentire al Modena, già ... sport.quotidiano.net Serie B, il punto dopo la 36esima giornata: tutti gli obiettivi ancora in giocoAncora tutto da decidere per quelle che saranno le squadre che dalla Serie B saliranno in Serie A e scenderanno in Serie C ... derbyderbyderby.it Fatti, numeri e curiosità della 34esima giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com facebook Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +6 dal quinto posto x.com