Basket serie B Tema Luiss nel mirino Obiettivo sesto posto

Nel campionato di basket di serie B, la Tema Sinergie ha iniziato la sua corsa verso il sesto posto, partendo dalla partita disputata a Nocera. La squadra ha raggiunto un risultato che, fino a poche settimane fa, sembrava fuori portata, rendendo possibile l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La corsa continua e la squadra si prepara alle prossime sfide per consolidare la sua posizione.

È partita da Nocera la caccia al sesto posto della Tema Sinergie. Un traguardo che pareva impossibile fino ad un paio di settimane fa, ma che ora è diventato alla portata. La matematica, infatti, vede i faentini con un ritardo di quattro punti dalla Luiss Roma, squadra battuta all’andata e prossima avversaria nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 aprile. Vincendo e sfruttando al meglio le tre gare rimanenti, potrebbe esserci l’aggancio o addirittura il sorpasso: scenari difficili, ma non impossibili. Nella peggiore dei casi i Raggisolaris chiuderanno settimi (la loro attuale posizione) o ottavi, avendo in entrambi i casi il turno di play in al PalaCattani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Tema, Luiss nel mirino. Obiettivo sesto posto Leggi anche: Stellone: "Obiettivo sesto posto. Non possiamo sbagliare partita" Andrea Costa, la spinta della difesa. Ora l’obiettivo è il sesto postoDifficile chiedere di più al campionato che sta portando avanti l’Andrea Costa di coach Luca Dalmonte. Temi più discussi: Serie B Nazionale Old Wild West - Nell'anticipo La T Gema Montecatini supera Monferrato; Basket serie B Alle 20.30 in casa di una squadra in palla. Tema, notte di fuoco. Nocera gira a mille; LDR Power Nocera 63 Tema Sinergie Raggisolaris Faenza 78; Tema Sinergie, derby e carattere: rimonta decisiva e Virtus Imola battuta. Serie B - La Tema Sinergie Faenza sbanca il campo di NoceraGioco di squadra, carattere e grande voglia di vincere. La Tema Sinergie ritorna a mostrare il suo vero volto a Nocera, giocando un’ottima gara per quaranta minuti, lasciando a 63 ... pianetabasket.com Serie B – Faenza sbanca NoceraGioco di squadra, carattere e grande voglia di vincere. La Tema Sinergie ritorna a mostrare il suo vero volto a Nocera, giocando un’ottima gara per ... basketinside.com #basket, serie #b: le considerazioni del giorno dopo la vittoria di #piacenza - facebook.com facebook Pronti per la 24ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA link in bio e storie #TuttoUnAltroSport x.com