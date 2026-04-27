Nella Serie B il campionato si avvicina alla conclusione con molte squadre ancora in corsa per la promozione e la salvezza. A due turni dalla fine, la classifica presenta ancora 19 formazioni in bilico, creando un finale di stagione molto incerto. La posizione di vertice vede un distacco minimo tra le prime, mentre in fondo alla classifica la lotta per evitare la retrocessione si presenta più aperta che mai.

Il Catanzaro da sabato è aritmeticamente quinto, il Palermo al 99,9% sarà quarto. Altre certezze, a due giornate dalla fine, la Serie B non ne regala. Un campionato apertissimo, che si avvia alla conclusione pieno di incognite, tutto da decidere. Il dna della categoria si sta confermando in tutta la sua natura, con numeri speciali. Ecco perché i verdetti sono ancora da scrivere. Se la giocano in tre, dopo la resa di sabato del Palermo. Il Venezia ha 3 punti di vantaggio e negli scontri diretti è davanti a tutti, quindi se venerdì vince è in Serie A. Monza e Frosinone sono appaiati e in questo caso il vantaggio è di Bianco. Per la cronaca: nell’era dei tre punti una terza classificata al massimo ha fatto 70 punti ed è successo solo due volte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, il finale è ancora tutto aperto: il Venezia vede la A, ma che intrigo in coda

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