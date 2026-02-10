La Pistoiese si prepara alla finale di Coppa Italia Serie D, che si giocherà sabato 7 marzo a Gubbio. La Lega Nazionale Dilettanti ha confermato che sarà una gara secca, in un solo match allo stadio Pietro Barbetti. Dopo settimane di attese e voci, la decisione è arrivata e ora i tifosi attendono con trepidazione questa sfida decisiva contro l’Ancona.

Il dado è tratto, finalmente. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le modalità della finale di Coppa Italia Serie D tra Ancona e Pistoiese, che sarà disputata in gara unica sabato 7 marzo allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Nel secondo fine settimana infatti il campionato osserverà una domenica di riposo per permettere la disputa del Torneo di Viareggio e le due società, col semaforo verde decisivo da parte della Lnd, hanno quindi deciso di fissare la finale proprio in quel weekend. Un appuntamento che inevitabilmente richiamerà moltissimi tifosi sia di sponda arancione sia di fede biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pistoiese, è ancora tutto aperto. Coppa Italia, finale secca a Gubbio

Questa mattina la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la data finale della Coppa Italia di Serie D.

La Pistoiese si aggiudica la semifinale di Coppa Italia di serie D, vincendo 1-0 contro il Club Milano allo stadio Marcello Melani.

Argomenti discussi: Ancora padrona in casa, la Fortitudo batte Pistoia con un filo di gas: 81-61; Pistoiese-Piacenza, che sfida. Bivio nella rincorsa alla Serie C; I Top e Flop del weekend sportivo pistoiese del 31 gennaio e 1 febbario; Piacenza - Taugourdeau rientra, Lord ancora in dubbio. Domenica arriva il Sangiuliano.

Pistoiese, a Palazzolo un punto guadagnato dopo una prova incolorePer la prima volta la Pistoiese non brilla, ma conquista un punto che mantiene invariata la classifica nelle posizioni di vertice Non è stata la Pistoiese scintillante delle ultime settimane e sarebbe ... pistoiasport.com

Anticipata a sabato la sfida tra Pistoiese e TuttocuoioIl match si disputerà al Melani alle 17:30. Gli abbonati potranno acquistare un secondo biglietto omaggio al costo di appena 1 euro IL COMUNICATO DELLA PISTOIESE La Società comunica che la gara di cam ... pistoiasport.com

