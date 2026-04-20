Zini e Kouko tris dell’Ancona Il finale resta ancora tutto aperto

L’Ancona ha vinto 3-0 contro la squadra di Samaurese, con un punteggio complessivo di 4-2 ai rigori. La partita si è conclusa con alcune sostituzioni e prestazioni positive da parte di diversi giocatori, tra cui Zini e Kouko, entrambi autore di gol. La formazione dell’Ancona ha schierato un 4-3-1-1, con alcune variazioni nel corso del secondo tempo. La gara resta aperta, con il risultato che potrebbe cambiare nelle prossime partite.

ancona 3 sammaurese 0 (4-2-3-1): Salvati 6; De Luca 6, Rovinelli 6,5, Petito 6,5, Calisto 6; Gelonese 6,5 (dal 14’ st Miola 6), Gerbaudo 6,5; Zini 7 (dal 40’ pt Pecci 6), D’Incoronato 6,5 (dal 40’ st Polenta sv), Battista 5,5 (dal 10’ st Cericola 6); Kouko 7 (dal 27’ st Teraschi 6). A disposizione: Mengucci, Ceccarelli, Bonaccorsi, Attasi. All: Maurizi 6,5 SAMMAURESE (4-2-3-1): Pericoli 5,5; Vasconcellos 5,5 (dal 31’ st Pipicella 5,5), Magnanini 5, Federico Valentini 5, Ponticelli 5 (dal 40’ st Guerra sv); Filippo Valentini 5, Sare 5,5 (dal 1’ st Birigidi 5), Nisi 4,5; Dimitri 5,5 (dal 1’ st Andreoni 5), Larhirb 5 (dal 18’ st Ramires 5,5); Bertani 5.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zini e Kouko, tris dell’Ancona. Il finale resta ancora tutto aperto Notizie correlate Leggi anche: Ancona pronta al rush finale. Kouko, bomber da ritrovare. C’è bisogno dei suoi gol Leggi anche: Pistoiese, è ancora tutto aperto. Coppa Italia, finale secca a Gubbio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ancona senza ostacoli, tris alla Sammaurese e rincorsa ancora aperta; Serie D: tris Ancona, ma vince anche la capolista Ostiamare; L'Ancona regola con un tris la Sammaurese, ma le altre non sbagliano: i dorici restano a -2 dall'Ostiamare; Calcio: tris dell'Ancona contro la Sammaurese, i biancorossi restano a -2 dalla vetta. Zini e Kouko, tris dell’Ancona. Il finale resta ancora tutto apertoI biancorossi continuano a mettere pressione all’Ostiamare, vittoriosa anche sull’Aquila e sempre al comando ... msn.com Serie D: tris Ancona, ma vince anche la capolista OstiamareTerzultima giornata della stagione regolare nel girone F di Serie D, la numero 32. Tre a zero dell’Ancona allo stadio Del Conero contro il fanalino di coda Sammaurese (gol di Zini e doppietta di Kouko ... veratv.it SERIE D - Zini apre, Kouko firma la doppietta su rigore: 3-0 al Del Conero e biancorossi a due punti dall’Ostiamare a 180 minuti dalla fine del campionato - facebook.com facebook Finisce 0-0 tra Cremonese e Torino Allo Zini i padroni di casa si rendono pericolosi più volte, soprattutto nel secondo tempo, e trovano anche il gol del vantaggio con Baschirotto: la rete viene però annullata dopo revisione al VAR per un fallo sul portiere co x.com