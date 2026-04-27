serie b femminile poker al trastevere lariane promosse in a

Nella Serie B femminile, la squadra di Como ha conquistato la promozione in Serie A dopo aver battuto il Trastevere con un risultato di quattro a zero. La vittoria permette alle lariane di accedere alla massima divisione nazionale, confermando il passo avanti nel campionato. La promozione è ora ufficiale e sancisce il passaggio dalla seconda alla prima categoria del calcio femminile italiano.

Adesso è ufficiale. L’anno prossimo in Serie A femminile ci sarà un derby di Como. Alle “Women“ di proprietà del fondo d’investimento internazionale Mercury13, si è aggiunto da ieri il Como 1907, l’ala femminile affiliata al club degli Hartono, che col 4-1 in casa del Trastevere Calcio Women si è assicurata aritmeticamente la promozione. Il mercato estivo e quello invernale (in cui è arrivata Giacinti, ieri a segno con una doppietta come la compagna di squadra Moraca) avevano fatto capire quali fossero le intenzioni della proprietà: salire di categoria, obiettivo centrato con tre giornate di B ancora da disputare. Le lariane hanno infatti raggiunto quota 60 punti contro i 49 di Cesena e Lumezzane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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