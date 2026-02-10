Poker azzurro avanti nelle qualificazioni della sprint femminile alle Olimpiadi! Svedesi al vertice

Le atlete italiane si sono fatte valere nella sprint femminile di biathlon, conquistando buoni piazzamenti nelle qualificazioni. La gara si è svolta tra le vette di Milano Cortina, con le nostre fondiste che hanno dimostrato carattere e determinazione, mentre le svedesi sono rimaste al comando. La competizione entra nel vivo, e ora si attende la finalissima con entusiasmo.

Ottima performance per le fondiste italiane nella qualificazione della sprint a tecnica classica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Tesero, c'è un 44 da parte delle azzurre, che dunque si qualificano tutte per la fase a eliminazione diretta, quella che deciderà le medaglie nel primissimo pomeriggio. Ma non di sola Italia si parla quest'oggi: è la Svezia, come vedremo, a dettar legge. Primo posto, e con netto margine, per Linn Svahn in 3'36"21: per lei ottima seconda parte di gara sui 1600 metri del percorso. Alle sue spalle la tripletta svedese la completano Jonna Sundling e Johanna Hagstroem, rispettivamente a 1"03 e a 2"64.

