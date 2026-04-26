Nella giornata conclusiva della stagione regolare di Serie C, si definiscono le classifiche dei tre gironi, con alcune squadre già promosse in Serie B. Ascoli e Arezzo si contendono uno spareggio a distanza, mentre Vicenza e Benevento hanno già centrato l’obiettivo della promozione. Il Ravenna, terzo in classifica, aspetta di conoscere le possibili avversarie per la fase nazionale, mentre molte altre posizioni restano ancora da decidere.

Giornata finale, almeno per quanto riguarda la stagione regolare, in serie C. Oggi di conclude tutta la terza serie, con tante situazioni ancora in ballo, molto interessanti per quanto riguarda il Ravenna che aspetta, dall’alto del suo terzo posto, le possibili rivali solo nella fase nazionale. Intanto le promozioni: l’unica ancora in ballo è proprio quella del raggruppamento dei giallorossi. Infatti, Ascoli e Arezzo sono a pari punti e dunque conterà quest’ultima giornata anche se i toscani sono i netti favoriti, visto che lo scontro diretto è a loro favore: vittoria nelle Marche il 23 novembre per 2-0 e sconfitta casalinga per 2-1 il 30 marzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, i tre gironi. Ascoli e Arezzo, spareggio a distanza. Già promosse in B. Vicenza e Benevento

Notizie correlate

Ultimi 90': due promosse, tre playout in meno, la volata fra Arezzo e Ascoli. Il punto nei 3 gironiPromosso in B Vicenza Playoff Brescia (66) sicuro del secondo posto con un punto (gioca a Monza con l’Inter U23), Lecco (64) sicuro del...

Leggi anche: Quanto manca a Vicenza e Benevento per tornare in Serie B: ai biancorossi servono solo tre vittorie

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Serie C, i verdetti del girone A (e quelli possibili dei gironi B e C, a 90' dalla fine); Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Serie C, 90' al traguardo: due big in B, caos retrocessioni; Poker Arezzo, ma l'Ascoli non molla: è corsa a due in vetta. La Ternana dimentica i guai e torna alla vittoria.

Serie C, 38ª giornata: oggi in campo il Girone A, domani la promozione nel B. La guida completaDopo i primi responsi avuto nelle scorse settimane, prende il via questa sera la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie C, che si giocherà. m.tuttomercatoweb.com

Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playoutA 90 minuti dal termine della stagione regolare conosciamo già il nome di due promosse in B: sono Vicenza (girone A) e Benevento (girone C), dominatrici dei rispettivi gruppi e brave a staccare il pas ... sport.sky.it

Serie A, continua la 34a giornata. Il programma x.com

Serie B, 36a Giornata: risultati, classifica e highlights - facebook.com facebook