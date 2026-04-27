Serie A oggi Lazio-Udinese | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Lazio-Udinese, partita valida per la 34esima giornata di Serie A. La gara si svolge all'Olimpico, con inizio previsto in serata, e rientra nel turno che si disputa nel Monday night. La squadra di Sarri affronta la formazione ospite in un match che si inserisce nel calendario del campionato italiano di massima serie. Le formazioni probabili e le modalità di visione saranno comunicate prima dell'inizio dell'incontro.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l'Udinese all'Olimpico nel monday night della 34esima giornata di campionato. I biancocelesti stanno vivendo un momento molto positivo, dopo il successo nell'ultimo turno contro il Napoli e in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta (grazie a una prestazione super ai rigori del portiere Edoardo Motta, valsa la finale). I bianconeri arrivano invece dal ko della scorsa settimana contro il Parma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Udinese, in campo oggi alle 20:45: Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com UDINESE LAZIO 1-1 | Situazione surreale Notizie correlate Udinese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 2 marzo la Fiorentina di Paolo Vanoli, che dopo le soddisfazioni in Europa, in campionato è sempre a caccia di punti per... Leggi anche: Serie A, oggi Udinese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lazio-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lazio - Udinese; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederlaSerie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l'Udinese all'Olimpico nel ... sulpanaro.net Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 34ª giornata i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano all'Olimpico i friulani di Kosta Runjaic ... tuttosport.com https://www.laziochannel.it/2026/04/caos-lazio-sarri-in-crisi-lundici-anti-udinese-infiamma-i-tifosi/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook Lazio-Udinese, probabili formazioni: turnover per Sarri x.com