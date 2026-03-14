Serie A oggi Udinese-Juve | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita tra Udinese e Juventus, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La sfida si terrà al Bluenergy Stadium e vedrà in campo le squadre di Luciano Spalletti e un'altra allenatore. L'incontro è uno degli anticipi del fine settimana e si svolge sabato 14 marzo. Le formazioni probabili e l’orario di inizio sono stati comunicati.

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus in Serie A. Domani, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della ventinovesima giornata di campionato. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre: la Juventus punta a restare nelle zone alte della classifica dopo il successo contro il Pisa, mentre i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo il pareggio contro l'Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Juve, in campo oggi alle 20.45: UDINESE (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Serie A, oggi Udinese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Udinese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 2 marzo la Fiorentina di Paolo Vanoli, che dopo le soddisfazioni in Europa, in campionato è sempre a caccia di punti per... LIVE Juventus–Udinese Coppa Italia | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale Contenuti e approfondimenti su Serie A oggi Udinese Juve orario... Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus; Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Udinese-Juventus quote analisi 29ª giornata Serie A. Serie A, oggi Udinese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) - Torna in campo la Juventus in Serie A. Domani, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della ventinovesima gi ... cn24tv.it Serie A, orario e dove vedere Udinese-JuventusVediamo insieme come poter seguire la partita del campionato di Serie A Udinese-Juventus con le probabili formazioni della sfida. mondotv24.it Chico Conceiçao ha parlato nella conferenza pre Udinese-Juventus e si è espresso su un possibile futuro di Bernardo Silva in bianconero "Conosco Bernardo Silva molto bene. È un giocatore molto forte, però non ho parlato con lui su questo. Non so - facebook.com facebook “Siamo i più forti, dobbiamo dimostrarlo. Ecco cosa direi a Bernardo Silva” L’attaccante della Juventus Francisco Conceiçao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve di Serie A. #juventusnews24 #Conferenza #Conceicao #udinesejuve x.com