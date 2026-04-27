Serie A oggi Lazio-Udinese – Diretta

Oggi si gioca la partita tra Lazio e Udinese, valida per la 34esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Olimpico e viene trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. La squadra di Sarri torna a scendere in campo nel campionato nazionale in un evento di sera, nel tradizionale monday night. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l'Udinese – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nel monday night della 34esima giornata di campionato. I biancocelesti stanno vivendo un momento molto positivo, dopo il successo nell'ultimo turno contro il Napoli e in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta (grazie a una prestazione super ai rigori del portiere Edoardo Motta, valsa la finale). I bianconeri arrivano invece dal ko della scorsa settimana contro il Parma. Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfida la Cremonese in trasferta mentre l'Udinese ospita il Torino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Live LAZIO-UDINESE - SERIE A Notizie correlate Leggi anche: Calcio, Serie A. Oggi Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Lazio-Udinese quote analisi 34ª giornata Serie A; Lazio - Udinese; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Lazio-Udinese diretta: segui la sfida di oggi tra Sarri e Runjaic LIVENel momento migliore della stagione, dopo il colpo al Maradona in campionato e la conquista della finale di Coppa Italia con la vittoria ai rigori sull'Atalanta, Sarri non vuole distrazioni ... corrieredellosport.it Lazio Udinese LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchLazio Udinese: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 34a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Segui il match con noi! La Lazio e l’Udinese si sfidano oggi a partire dalle ... lazionews24.com #Lazio-Udinese diretta: segui la sfida di oggi tra Sarri e Runjaic LIVE x.com Affrontiamo l’Udinese in casa in una gara di campionato. Le maglie indossate e firmate sono ora live su Matchwornshirt https://l.mws.com/EeL1YM #AvantiLazio - facebook.com facebook