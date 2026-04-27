Calcio Serie A Oggi Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese

Nella giornata di oggi si sono disputate due partite di Serie A, con Cagliari che ha affrontato l'Atalanta e Lazio contro Udinese. Dopo il pareggio tra Milan e Juventus, la classifica si aggiorna con i risultati di queste gare e le posizioni delle squadre in classifica. La giornata si conclude con un quadro più chiaro sulle squadre coinvolte nelle zone alte e basse della classifica.

Roma, 27 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 34esima giornata di serie A dopo Milan-Juventus 0-0: 34.a giornata Napoli-Cremonese 4-0,Parma-Pisa 1-0; Bologna-Roma 0-2; Verona-Lecce 0-0. Domenica 26 aprile, Fiorentina-Sassuolo 0-0; Genoa-Como 0-2; Torino-Inter 2-2; Milan-Juventus 0-0. Lunedi 27 aprile, ore 18.30 Cagliari-Atalanta; ore 20.45 Lazio-Udinese. Classifica: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 33, Lecce 29, Cremonese 28, Verona, Pisa 18. 35ª giornata – Venerdì 1 maggio, ore 20.45 Pisa-Lecce.🔗 Leggi su Ildenaro.it NICO PAZ sbaglia, CARNESECCHI eroico: Como-Atalanta 0-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Calcio, la Juventus strapazza il Pisa in Serie A. Como corsaro a Cagliari, l’Udinese blocca l’AtalantaGli anticipi del sabato della Serie A fanno registrare i successi del Como e della Juventus, rispettivamente ai danni di Cagliari e Pisa, mentre... Leggi anche: Pronostici di oggi 27 aprile: ultimi posticipi del mese con Man United, Atalanta, Lazio, Udinese e Cagliari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calcio, Serie A. Oggi Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. Tra gli appuntamenti da non perdere due posticipi di Serie A con Cagliari-Atalanta e Lazio-UdineseDove vedere i match di Cobolli e Darderi a Madrid, i posticipi di Serie A, tutto lo sport in tv e in streaming di lunedì 27 aprile ... gazzetta.it Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 34° turno di Serie AIn questo lunedì 27 aprile termina la 34ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Cagliari-Atalanta alle 18.30 e Lazio-Udinese alle 20.45. Si giocano anche i Monday Night di Premier ... tuttonapoli.net Manca poco alla partita tra il #Cagliari di Fabio Pisacane e l'#Atalanta di Raffaele Palladino Oggi il tecnico dei rossoblù ha accennato all'importanza di un giocatore giovane ma già esperto come il classe 99' Gabriele #Zappa MERITA UNA MAGLIA DAL - facebook.com facebook