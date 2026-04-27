Dopo la 34a giornata di Serie A, l'Inter si trova a 79 punti, mentre il Milan ne conta 67. Sette squadre italiane saranno impegnate nelle competizioni europee, in base ai criteri stabiliti dalla UEFA. La corsa alle posizioni che valgono qualificazioni alle coppe continua a riscaldare il campionato, con diversi club in lotta per ottenere i risultati necessari. La stagione si avvia verso le ultime sfide decisive.

? Cosa sapere Inter a 79 punti e Milan a 67 dopo la 34a giornata di Serie A.. Sette squadre italiane disputeranno le coppe europee secondo i nuovi criteri UEFA.. Dopo la 34^ giornata di campionato, il Milan ha consolidato la propria posizione in classifica pareggiando lo scontro diretto contro la Juventus, mentre Roma e Como hanno guadagnato terreno con due vittorie fondamentali. Con l’Inter a quota 79 punti e il Napoli a 69, la lotta per le posizioni europee si infiamma, specialmente considerando che per la stagione 2026-27 l’Italia punta a inviare sette squadre alle coppe, grazie a criteri che premiano i primi quattro classificati per la Champions League, il quinto posto unito alla vittoria della Coppa Italia per l’Europa League e il sesto posto per i playoff della Conference League.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A infuocata: nuovi posti in Europa e la sfida per le coppe

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