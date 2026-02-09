Serie C | Ascoli vince a Pineto Inter travolge il Sassuolo Nuovi scossoni in classifica e lotta promozione infuocata

La 25ª giornata di Serie C si è aperta con una vittoria importante dell’Ascoli contro il Pineto, mentre l’Inter ha travolto il Sassuolo in un match che ha fatto scalpore. La classifica si muove di nuovo, con alcune squadre che rafforzano le proprie posizioni in vista della promozione. La lotta si fa sempre più accesa e nessuno può permettersi errori.

La 25ª giornata di Serie C, disputata domenica 8 febbraio 2026, ha offerto uno spettacolo di gol e risultati significativi per le ambizioni di diverse squadre. Dalle sfide combattute ai trionfi netti, il campionato di Lega Pro si conferma un terreno di battaglia appassionante, con implicazioni dirette sulla classifica e sulla lotta per la promozione e la salvezza. Uno dei match più avvincenti è stato quello tra Pineto e Ascoli, conclusosi con un punteggio di 1-3. La partita, giocata a Pineto, ha visto l'Ascoli imporsi nonostante la resistenza dei padroni di casa. Il risultato riflette la determinazione degli ospiti e la capacità di sfruttare le occasioni create.

