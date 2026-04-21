In Italia, i giovani calciatori spesso trovano difficile emergere ai livelli più alti, rimanendo spesso in categorie inferiori come la Serie C. Nel frattempo, squadre straniere come la Real Sociedad vincono trofei e ottengono successi nelle competizioni europee. Questa differenza si nota anche nelle strategie di sviluppo dei talenti, che spesso vengono trascurati o non valorizzati nel nostro sistema.

In Italia c’è una regola non scritta, scolpita nella pietra della nostra mediocrità calcistica: i giovani non sono mai pronti. Vanno protetti. Mandati in prestito in Serie C a prendere calci nei campi fangosi, oppure inseriti all’ottantanovesimo minuto, rigorosamente sul 3-0, giusto per rimpolpare le statistiche e farsi belli in conferenza stampa. Avere il terrore di schierare un ventenne è il vero, inconfondibile marchio di fabbrica della Serie A. Poi, però, guardi oltre i Pirenei. Guardi nei Paesi Baschi. E ti rendi conto di quanto la condizione del nostro sistema sia drammatica. Da noi in Serie C, a San Sebastián alzano i trofei. La Real Sociedad ha appena alzato al cielo la sua quarta Copa del Rey, superando il rognosissimo Atlético Madrid di Simeone ai rigori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da noi i giovani marciscono in Serie C, la Real Sociedad ci alza le coppe

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