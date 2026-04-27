Serie A il caso Rocchi si allarga | l’incontro proibito a San Siro e i nuovi indagati

L'inchiesta sul mondo arbitrale italiano si estende, coinvolgendo oltre a Rocchi anche altri arbitri. Si è scoperto che alcuni ufficiali di gara si sono incontrati illegalmente a San Siro. La procura ha iscritto nel registro degli indagati altri nomi legati alla vicenda. La situazione riguarda questioni legate a incontri non autorizzati e a possibili irregolarità nelle attività di arbitri e ufficiali di gara.

L'inchiesta che ha colpito, negli ultimi giorni, il mondo arbitrale italiano continua ad allargarsi sempre di più. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero aprirsi dei nuovi grandi scenari. Secondo quanto riferito dai colleghi di 'Repubblica', oltre a Gianluca Rocchi, ci sarebbero anche altri du arbitri iscritti nel fascicolo delle indagini, segnale di una faccenda ancora più difficile e intricata. Nel mirino degli inquirenti sarebbe spuntato anche un incontro proibito avvenuto tra le mura di San Siro, episodio che i magistrati hanno deciso di esaminare e contestare all'ex designatore arbitrale. Un passaggio ritenuto davvero importante per il proseguimento delle indagini.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, il caso Rocchi si allarga: l’incontro proibito a San Siro e i nuovi indagati Notizie correlate Caso Rocchi, spuntano nuovi retroscena: l’inchiesta nasce un anno fa. Due nuovi indagati e possibili intercettazionidi Redazione Inter News 24Caso Rocchi, dal Corriere della Sera spuntano nuovi retroscena: dai nuovi indagati fino alle possibili intercettazioni... Marotta risponde sulle accuse all’Inter per il caso Rocchi: “Accordo a San Siro? Appreso dai giornali”Il presidente dell'Inter Beppe Marotta risponde sul caso Rocchi e sulle accuse relative a presunti arbitri graditi ai nerazzurri: "Abbiamo appreso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocchi indagato, incontro a San Siro per le designazioni: Doveri sgradito all’Inter; Inter, con il tricolore in anticipo la premiazione a San Siro alla penultima giornata; L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Serie A: l'Inter travolge il Cagliari nella ripresa, a San Siro finisce 3-0. Il mistero dell’incontro a San SiroInchiesta arbitri, designazioni sotto accusa: il caso Rocchi-Gervasoni tra Serie A, VAR e dubbi irrisolti Le designazioni arbitrali finiscono sotto la lente della Procura di Milano ... tuttojuve.com Marotta risponde sulle accuse all’Inter per il caso Rocchi: Accordo a San Siro? Appreso dai giornaliIl presidente dell'Inter Beppe Marotta risponde sul caso Rocchi e sulle accuse relative a presunti arbitri graditi ai nerazzurri: Abbiamo appreso ... fanpage.it #Lewandowski, l’agente a San Siro per Milan-Juve: inizia il giro delle sette chiese x.com Milan-Juventus è stata UNA PRIMA VOLTA per Jeremie Boga. L'ivoriano al minuto 72 del match di San Siro ha trattenuto Saelemaekers per evitare una ripartenza venendono così ammonito dall'arbitro Sozza. Per l'esterno bianconero si è trattato del primo cart - facebook.com facebook