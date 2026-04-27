Serata di sangue a Milano ragazzino di 14 anni accoltellato per strada | è grave

A Milano, in zona Quarto Oggiaro, un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltello durante un episodio di violenza di strada. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre il giovane si trova in condizioni gravi presso un ospedale. Nessuna informazione è stata ancora comunicata circa i responsabili o le motivazioni dell’aggressione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Serata di sangue a Milano, in zona Quarto Oggiaro, dove un ragazzino di 14 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione culminata in un accoltellamento. È successo intorno alle 21.20, in via Carlo Amoretti. Sul luogo presenti i soccorritori del 118 e i carabinieri. L'aggressione e i.🔗 Leggi su Milanotoday.it Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a Milano per 50 euro e il Governo tace. Notizie correlate Genova, ragazzino di 14 anni accoltellato su un bus: arrestato un coetaneoUn ragazzo di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Genova. Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: 17enne e 15enne denunciatiUn episodio di violenza scuote una scuola di Napoli, dove un ragazzo di appena 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio all’interno dei bagni... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Agguato in strada, gambizzato titolare di una sala scommesse; Larderia, serata di solidarietà con il missionario Pastore: Il deserto del cuore fiorisce quando ci prendiamo cura degli altri; Incredibilmente, al teatro Blu una serata di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Magenta, serata di cultura e amicizia a Casa Giacobbe: presentato il libro di Emanuele Torreggiani ‘La veglia del sangue’Venerdì pomeriggio Casa Giacobbe ha ospitato un evento culturale di rilievo per la città: la presentazione dell'ultimo libro di Emanuele Torreggiani, intitolata La veglia del sangue. L’incontro, che ... ticinonotizie.it Alcuni scatti della serata di venerdì scorso, con l'amichevole tra le due selezioni Under10-Esordienti . Presto una parte 2! . FORZA MITI VICINALIS! . #futsal #calcioa5 #forzamiti #mitivicinalis - facebook.com facebook