Serata di gala premio Arteven Pierluca Donin 2026 teatro ragazzi

Oggi alle ore 12, su vivaticket.com, sono state aperte le prenotazioni per la serata di gala organizzata da Arteven. L’evento si terrà il 15 maggio 2026 e celebra la proclamazione dello spettacolo vincitore della seconda edizione del Premio Arteven Pierluca Donin dedicato al teatro ragazzi. La serata si svolgerà in una sede ancora da definire e sarà aperta al pubblico tramite prenotazione anticipata.

Si aprono oggi, - venerdì 24 aprile alle ore 12 su vivaticket.com – le prenotazioni per partecipare alla Serata di Gala di Arteven, organizzata in occasione della proclamazione dello spettacolo vincitore della seconda edizione del Premio Arteven Pierluca Donin, che avrà luogo il 15 maggio 2026.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aversa, Premio Donne per le Donne: serata di gala il 9 Marzo al Teatro Cimarosa Premio Salerno Jazz 2026: presentazione al Comune e grande gala al Teatro VerdiSarà presentata mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, la quarta edizione del Premio Salerno Jazz,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, serata di gala per i corti teatrali vincitori del festival InCorti; Alcaraz batte Sinner, Pogacar e Duplantis: lo spagnolo è lo sportivo dell'anno; Premio Salerno Jazz 2026; Italian Tourism Awards 2026, al via le candidature. Cerimonia di consegna il 2 dicembre: una parte dei ricavati della serata andrà a sostegno dei progetti di AIPD. Roma, serata di gala per i corti teatrali vincitori del festival InCortiVenerdì 24 aprile alle ore 21, il Centro Culturale Artemia di Roma ospita la serata di gala dedicata ai corti vincitori della 10ª edizione ... msn.com Sicurezza e legalità: i Lions di Varese premiano Rossella PanaroSerata di gala al Golf Club di Luvinate in intermeeting tra quattro club. La Targa d'Argento 2026 assegnata alla dottoressa Rossella Panaro, Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Busto Ars ... varesenews.it Alcuni scatti della serata di venerdì scorso, con l'amichevole tra le due selezioni Under10-Esordienti . Presto una parte 2! . FORZA MITI VICINALIS! . #futsal #calcioa5 #forzamiti #mitivicinalis - facebook.com facebook