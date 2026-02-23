Aversa Premio Donne per le Donne | serata di gala il 9 Marzo al Teatro Cimarosa

Aversa organizza la quarta edizione del Premio Donne per le Donne, dedicata alle donne che si sono distinte in vari settori. La serata di gala si svolge il 9 marzo alle ore 20 al Teatro Cimarosa, attirando pubblico e media locali. Le premiate includono professioniste che hanno raggiunto risultati significativi in arte, sport, medicina e ricerca. La manifestazione celebra il talento e la dedizione delle donne del territorio, in un evento che promuove il riconoscimento pubblico.

© Teleclubitalia.it - Aversa, Premio Donne per le Donne: serata di gala il 9 Marzo al Teatro Cimarosa

Ad Aversa torna il Premio Donne per le Donne. Il 9 Marzo alle ore 20 presso il Teatro Cimarosa, si terrà la quarta edizione del riconoscimento alle donne del territorio che si sono distinte nei loro rispettivi campi, dall’arte allo sport, dalla narrativa alla medicina e alla ricerca. L’evento, nato da una idea di Giuseppe Lettieri, giornalista e promoter culturale, è organizzato dalle associazioni femminili presenti nella città di Aversa quali, Inner Wheel, Soroptmist, Fidapa BPW Italy, i Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, il Centro Italiano Femminile, I Gruppi di volontariato Vincenziano Sant’Agostino 1, San Giuseppe operaio e Maria Santissima di Costantinopoli, ed AversaDonna. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it TeleClubItalia Awards 2026: al teatro Cimarosa di Aversa torna il Premio “La Mela d’Oro”Questa sera al teatro Cimarosa di Aversa si svolge l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il premio che riconosce le eccellenze della Campania. TeleclubItalia Awards: l’undicesima edizione approda al teatro “Cimarosa” di AversaL’undicesima edizione dei TeleclubItalia Awards si svolgerà presso il teatro Cimarosa di Aversa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Aversa, una Cassetta Rossa per le donne vittime di violenzaSi è tenuta ieri presso il Centro Documentario e Museale La Rota per gli Espositi di Aversa l’inaugurazione della Cassetta Rossa per la Vita, una buca delle lettere installata in via Roma, sotto ... ilmattino.it Ultimi giorni per presentare una candidatura per il premio Donne & Lavoro Tutte le informazioni e il modulo da compilare si trovano al link: bit.ly/DonneeLavoroCB… x.com In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza nella sfida contro Cuneo il premio zanzara è stato sostituito dal premio “Donne e Scienza”. La Quality Unit Director Damiana Gentili - facebook.com facebook