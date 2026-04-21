Premio Salerno Jazz 2026 | presentazione al Comune e grande gala al Teatro Verdi

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, la Sala Giunta del Comune di Salerno ospiterà la presentazione della quarta edizione del Premio Salerno Jazz. L’evento si terrà presso il municipio e sarà seguito da un grande gala che si terrà al Teatro Verdi. La manifestazione, ormai stabile nel calendario musicale locale, coinvolge artisti, appassionati e istituzioni della città.

Sarà presentata mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, la quarta edizione del Premio Salerno Jazz, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale cittadino. La manifestazione, affidata alla direzione artistica di Stefano Giuliano, vedrà protagonista la Salerno Jazz Orchestra, pronta a guidare un’edizione che si preannuncia ricca di contenuti artistici e culturali. Il momento centrale sarà il gala-concerto in programma mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21, presso il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, promosso dall’Associazione DeArt con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e in collaborazione con Confcommercio Salerno.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Premio Salerno Jazz 2026: presentazione al Comune e grande gala al Teatro Verdi Notizie correlate Leggi anche: Premio Salerno Jazz: il 22 aprile la presentazione al Comune di Salerno European Universities Games 2026: la presentazione al Teatro VerdiSi è tenuta stamattina al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno la prima conferenza stampa di avvicinamento agli European Universities Games... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Premio Salerno Jazz, la quinta edizione; Francesca Tandoi, la pianista jazz in concerto in Italia; Francesca Tandoi al Blue Note di Milano il 2 Maggio; Baglioni: Io, architetto dell’Ordine di Napoli. Grand Tour in musica alla ricerca della bellezza. Premio Salerno Jazz, la quinta edizioneMercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, nella Sala Giunta del Comune di Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio ... gazzettadisalerno.it Francesca Tandoi, la pianista jazz in concerto in ItaliaApprezzata pianista jazz contemporanea, Francesca Tandoi si esibirà in concerto in Italia: durante il tour europeo tra Parigi, Barcellona, Berlino, Zurigo, Basilea ed altre località, suonerà il 24 apr ... ansa.it Salerno merita di vivere tante serate di spessore e la mia volontà, nel caso in cui fossi eletto, è quella di continuare a valorizzare le eccellenze artistiche che caratterizzano il nostro territorio e il nostro Paese. Il Premio Salerno Jazz è un esempio lampante di qu facebook