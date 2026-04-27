Sequestrato il The Sanctuary a Roma | dentro il triplo dei clienti consentiti e uscite di sicurezza bloccate

Le forze dell'ordine hanno posto sotto sequestro il locale noto come The Sanctuary, situato nelle vicinanze del Colosseo. Durante un controllo sono stati riscontrati numerosi problemi legati alla sicurezza, tra cui vie di fuga bloccate e una capienza che superava di tre volte il limite consentito. Sono state anche riscontrate irregolarità nelle uscite di sicurezza e nelle autorizzazioni, portando alla chiusura temporanea dell’attività.

Sigilli al The Sanctuary, ristorante e discoteca vicino al Colosseo: irregolarità su sicurezza, vie di fuga ostruite e capienza triplicata. Denunciato il titolare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Festa abusiva e uscite di emergenza bloccate: sequestrato un club della movida a San LorenzoControllo della Polizia di Stato in un locale di San Lorenzo: evento non autorizzato, uscite di sicurezza ostruite e impianti elettrici pericolosi. “Uscite di sicurezza bloccate e 250 a ballare”: chiuso il DkR Milano, i titolari annunciano manifestazioneIl DkR Milano di via Merano è stato chiuso ieri con un decreto d'urgenza della Procura per violazioni in materia di sicurezza. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: The Sanctuary, sequestrato il locale di Colle Oppio: È troppo affollato; Roma Colle Oppio, irregolarità nella discoteca Sanctuary. Scatta il sequestro preventivo del locale; Sequestrato il The Sanctuary a Roma: dentro il triplo dei clienti consentiti e uscite di sicurezza bloccate; Chiuso con sigilli il The Sanctuary di Roma: pugno duro sulla sicurezza dopo la tragedia di Crans-Montana. Hospitality begins with care. At Casa Gessi Milano, The Sanctuary of Taste celebrates the art of welcoming through gestures of precision, dedication, and beauty. Casa Gessi Milano · Milan Design Week 2026 x.com A story that still echoes through these places On May 2nd, Zanzanù returns to Tignale with a special theatrical event created for the 450th anniversary of his birth. At the Sanctuary of Montecastello, one of the most iconic places on Lake Garda, this story - facebook.com facebook