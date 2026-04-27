Sequestrato il The Sanctuary a Roma | dentro il triplo dei clienti consentiti e uscite di sicurezza bloccate

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno posto sotto sequestro il locale noto come The Sanctuary, situato nelle vicinanze del Colosseo. Durante un controllo sono stati riscontrati numerosi problemi legati alla sicurezza, tra cui vie di fuga bloccate e una capienza che superava di tre volte il limite consentito. Sono state anche riscontrate irregolarità nelle uscite di sicurezza e nelle autorizzazioni, portando alla chiusura temporanea dell’attività.

Sigilli al The Sanctuary, ristorante e discoteca vicino al Colosseo: irregolarità su sicurezza, vie di fuga ostruite e capienza triplicata. Denunciato il titolare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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