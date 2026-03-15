Festa abusiva e uscite di emergenza bloccate | sequestrato un club della movida a San Lorenzo

La Polizia di Stato ha sequestrato un club a San Lorenzo dove si stava svolgendo una festa abusiva. Durante l’ispezione, sono state trovate uscite di emergenza bloccate e impianti elettrici considerati pericolosi. Il locale non aveva le autorizzazioni necessarie e le uscite di sicurezza erano state ostruite, impedendo un’eventuale fuga in caso di emergenza.

Controllo della Polizia di Stato in un locale di San Lorenzo: evento non autorizzato, uscite di sicurezza ostruite e impianti elettrici pericolosi. Scatta il sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Discoteca "abusiva" e uscite d'emergenza ostruite: sequestrato locale a San LorenzoUscite di emergenza ostruite, impianti elettrici fatiscenti e discoteca “abusiva”. Uscite di sicurezza bloccate ed estintori assenti, sequestrati tre club della movida a RomaRoma, 17 gennaio 2026 – La tragedia di Crans-Montana fa aumentare i controlli sui locali anche in Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Lorenzo Temi più discussi: ?Sequestrato locale a San Lorenzo: la serata abusiva, le uscite di emergenza ostruite e gli impianti elettrici fatiscenti; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA CLUB ABUSIVO NEL SAN LORENZO, USCITE BLOCCATE E IMPIANTI IRREGOLARI.; Il nuovo stadio della Roma a Pietralata, arriva l'ok dalle prime commissioni: venerdì 13 marzo il voto in consiglio comunale; Raid dei vandali al liceo Righi di via Boncompagni, svuotati gli estintori: niente lezioni per tre giorni. Sequestrato locale a San Lorenzo: la serata abusiva, le uscite di emergenza ostruite e gli impianti elettrici fatiscentiFesta abusiva, uscite di emergenza inutilizzabili e impianti elettrici in condizioni precarie. È quanto emerso durante un controllo notturno ... msn.com Discoteca abusiva e uscite d'emergenza ostruite: sequestrato locale a San LorenzoUscite di emergenza ostruite, impianti elettrici fatiscenti e discoteca abusiva. Questi, e non solo, i motivi che hanno portato alla chiusura e il sequestro di un locale a San Lorenzo, da parte ... romatoday.it Buongiorno Mi aiutate a capire in che strada o zona di Roma si trova mio nonno Raffaele per cortesia Era di San Lorenzo Grazie facebook Sequestrato locale a San Lorenzo: la serata abusiva, le uscite di emergenza ostruite e gli impianti elettrici fatiscenti x.com