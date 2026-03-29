Orrore nel vicentino 18 barboncini salvati da un allevamento lager | Persone sapevano ma hanno taciuto
Nel Vicentino, 18 barboncini adulti sono stati trovati in un allevamento in condizioni disastrose. Gli animali erano rinchiusi in una baracca con escrementi e umidità, in un ambiente irrespirabile. La scoperta, fatta dai soccorritori, ha portato al salvataggio degli animali. Secondo le indagini, alcune persone coinvolte erano a conoscenza delle condizioni, ma non avevano segnalato la situazione.
18 barboncini adulti stipati in una baracca, tra escrementi e umidità, in un'aria irrespirabile e in condizioni al limite della sopravvivenza. A seguito di una segnalazione, i volontari dell'Enpa Thiene Schio sono intervenuti e, supportati dalle forze dell'ordine, hanno messo in salvo i cagnolini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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