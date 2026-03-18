Canile lager con 26 barboncini toy sequestrato nel Napoletano video

Da agi.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un canile situato nel Napoletano, specializzato in barboncini toy, è stato sequestrato dopo essere stato descritto come un lager. La struttura, molto pubblicizzata su TikTok, ospitava 26 cani di questa razza. Le autorità hanno effettuato un intervento per mettere sotto sequestro gli animali e avviare le procedure di controllo. La scoperta è stata resa nota attraverso un video divulgato online.

AGI - Un  canile lager  per  barboncini toy, molto pubblicizzato su  TikTok. È la scoperta dei  carabinieri  nel  Napoletano, che hanno trovati 26 cani in un 'canile' costruito  abusivamente  sul solaio di un palazzo di  Villaricca, dentro al quale era stato ricavato un complesso in muratura di  gabbie recintate  dotate in alcuni casi anche di  lampade riscaldanti  per i  cuccioli neonati. I barboncini nel canile venduti sui social per oltre mille euro . Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’ allevamento  ma anche come vetrina per i numerosi  clienti catturati sui social. Perché l’uomo che è stato ritenuto il titolare del canile, pubblicizza la  rivendita su TikTok, abbinando il  prezzo  ai video dei musetti dei  barboncini. 🔗 Leggi su Agi.it

canile lager con 26 barboncini toy sequestrato nel napoletano video
© Agi.it - Canile lager con 26 barboncini toy sequestrato nel Napoletano (video)

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