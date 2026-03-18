Canile lager con 26 barboncini toy sequestrato nel Napoletano video

Un canile situato nel Napoletano, specializzato in barboncini toy, è stato sequestrato dopo essere stato descritto come un lager. La struttura, molto pubblicizzata su TikTok, ospitava 26 cani di questa razza. Le autorità hanno effettuato un intervento per mettere sotto sequestro gli animali e avviare le procedure di controllo. La scoperta è stata resa nota attraverso un video divulgato online.

AGI - Un canile lager per barboncini toy, molto pubblicizzato su TikTok. È la scoperta dei carabinieri nel Napoletano, che hanno trovati 26 cani in un 'canile' costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca, dentro al quale era stato ricavato un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. I barboncini nel canile venduti sui social per oltre mille euro . Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’ allevamento ma anche come vetrina per i numerosi clienti catturati sui social. Perché l’uomo che è stato ritenuto il titolare del canile, pubblicizza la rivendita su TikTok, abbinando il prezzo ai video dei musetti dei barboncini. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Canile lager con 26 barboncini toy sequestrato nel Napoletano (video) Articoli correlati Canile lager e social: 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzoTempo di lettura: 2 minutiLi chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo... Canile lager nel Napoletano, barboncini toy venduti su TikTok a 1200 euro Approfondimenti e contenuti su Canile lager Temi più discussi: Canile lager con 26 barboncini toy scoperto nel Napoletano; Canile lager con 26 barboncini toy scoperto nel Napoletano; Cane picchiato e impiccato al cancello: pensionato sotto processo per maltrattamenti; Canile lager con 26 barboncini toy scoperto nel Napoletano. Scoperto canile lager, nelle gabbie 26 barboncini toy: in vendita su Tik TokBusiness di barboncini toy su Tik Tok, scatta la denuncia. I carabinieri scoprono un canile senza autorizzazione sul solaio di un palazzo a Villaricca. Nelle gabbie 26 cani destinati alla vendita. Non ... lostrillone.tv Villaricca, canile lager sul solaio: 26 barboncini toy sequestrati.VILLARICCA – Dietro i video teneri e patinati pubblicati su TikTok, c’era un inferno. Un canile lager costruito abusivamente sul solaio di un palazzo, dove 26 barboncini toy venivano allevati e messi ... marigliano.net VILLARICCA: canile lager e...social. 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo. "Titolare" denunciato dai Carabinieri Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. I carabi - facebook.com facebook