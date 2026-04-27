Sequestrata banca clandestina gestita da cinesi 12 arresti

Le autorità hanno sequestrato una banca clandestina gestita da cittadini cinesi, arrestando dodici persone. La banca operava senza autorizzazioni ufficiali e si occupava di riciclare denaro proveniente da diverse attività illegali. La loro attività era stata scoperta durante un'operazione di polizia che ha portato all'arresto dei sospetti e al sequestro delle risorse finanziarie coinvolte. La vicenda è al centro di un'indagine in corso.

Le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo della banca occulta, a cautelare somme di denaro contante, disponibilità finanziarie, criptovalute, immobili, auto di lusso e altri beni di pregio (tra cui orologi e gioielli) per un ammontare complessivo superiore ai 40 milioni di euro. Sono in corso a Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato 35 perquisizioni domiciliari e aziendali riguardanti anche alcuni uffici all’interno del Centro Ingrosso Cina di Padova. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sequestrata banca clandestina gestita da cinesi, 12 arresti Notizie correlate Scoperta dalla Guardia di Finanza una banca clandestina gestita dalla malavita cinesiLa Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato a Padova una banca clandestina gestita da un'associazione a delinquere di matrice cinese dedita al... Banca clandestina per ripulire il denaro dell'evasione fiscale: sequestrati beni per 40 milioni, 12 indagati. Coinvolti anche imprenditoriPADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da... Una raccolta di contenuti Si parla di: FINANZA | Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere cinese. Sequestrata banca clandestina gestita da cinesi, 12 arresti(ANSA) – VENEZIA, 27 APR – Una banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un’operazione della guardia di Finanza di Venezia e Padova che han ... espansionetv.it Sequestrata banca clandestina gestita da cinesi: 12 arresti, perquisizioni in 6 provinceL'inchiesta della procura di Padova ha fatto emergere la gestione della banca clandestina nella città euganea, allo scopo di riciclare i proventi derivanti da molteplici attività illecite, tra cui ... gazzettadiparma.it