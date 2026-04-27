Sentorisi Sentobisi a Stra degustazioni gratuite danza e musica antica

Il Comune di Stra ha annunciato l’edizione 2026 di Sentorisi Sentobisi, una manifestazione dedicata al risi e bisi, piatto tipico della tradizione veneziana e della Riviera del Brenta. La rassegna prevede degustazioni gratuite, spettacoli di danza e musica antica, offrendo agli spettatori un’immersione nelle tradizioni locali. L’evento si svolgerà nel centro storico della cittadina, attirando visitatori e appassionati della cultura gastronomica e musicale della zona.

Il Comune di Stra presenta l’edizione 2026 di Sentorisi Sentobisi, la rassegna dedicata al celebre risi e bisi, piatto simbolo della tradizione veneziana e della Riviera del Brenta. Quest’anno l’iniziativa segna un traguardo importante con l’ingresso nel circuito regionale delle Feste dei Bisi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Cinema, danza hip hop e musica dal vivo: l'energia giovanile si scatena per "Stra Foro"Sabato 18 aprile, al Foro Annonario prende vita “StraForo Art Wave”, un evento a ingresso gratuito interamente dedicato all’arte giovanile e alla... A Deliceto per il falò di San Mattia degustazioni gratuite, dj set e spettacoliMartedì 24 febbraio, Deliceto tornerà a celebrare una tradizione millenaria, il falò di San Mattia, che è stato inserito recentemente dalla Regione...