A Deliceto per il falò di San Mattia degustazioni gratuite dj set e spettacoli

A Deliceto, il falò di San Mattia torna a illuminare le strade con degustazioni gratuite, musica dal vivo e spettacoli. La causa è la tradizione millenaria che ogni anno anima il paese, attirando visitatori da tutta la regione. La sera del 24 febbraio, le fiamme si accenderanno nel centro storico, creando un'atmosfera unica. La comunità si prepara a vivere ancora una volta questa celebrazione antica e sentita.

Martedì 24 febbraio, Deliceto tornerà a celebrare una tradizione millenaria, il falò di San Mattia, che è stato inserito recentemente dalla Regione Puglia nel registro regionale dei più importanti e longevi rituali del fuoco. Dalle 19, dopo la Santa Messa nella Chiesa Madre, prenderà il via la processione con fiaccolata verso il piazzale Belvedere dove sarà acceso il falò di Comunità. Previsto l’intrattenimento con degustazioni, balli e musica folk, trampolieri e mangiafuoco, giochi popolari e dj set. Il culto Il culto di San Mattia, a Deliceto, ha origini molto antiche che risalgono ai tempi della dominazione normanna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

