Una turista americana è rimasta ferita durante un'escursione sul Sentiero degli Dei, uno dei percorsi più noti della Costiera Amalfitana. L’incidente si è verificato ieri, e sul posto è intervenuto un elicottero per il recupero. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sull'entità delle ferite.

Turista americana ferita sul Sentiero degli Dei: intervento di soccorso nella giornata di ieri lungo il celebre percorso escursionistico della Costiera Amalfitana. La donna, di nazionalità statunitense, ha riportato un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire lungo il sentiero. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra la mattonella 6 e la 7. Immediata l’attivazione dei soccorsi: la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso 118, mentre la squadra tecnica e sanitaria del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha raggiunto la turista sul posto. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la donna è stata recuperata tramite verricello e trasportata in sicurezza.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sentiero degli Dei, turista americana ferita: recuperata con elisoccorso

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