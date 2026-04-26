Infortunio sul sentiero degli dei turista americana recuperata con l' elisoccorso

Una turista americana è stata soccorsa questa mattina sul Sentiero degli Dei dopo aver riportato un trauma alla caviglia. La donna ha chiesto aiuto e, a causa delle sue condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il suo recupero. L'operazione di soccorso si è conclusa senza ulteriori complicazioni. La turista è stata trasportata in un luogo sicuro per le cure mediche.

Una turista americana è stata recuperata nella tarda mattinata di oggi con l'elisoccorso sul Sentiero degli Dei dopo aver riportato un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire. L'incidente è avvenuto tra la mattonella 6 e la 7.L'interventoLa centrale operativa ha attivato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Donna cade sul Sentiero degli Dei, frattura esposta alla gamba: portata d’urgenza a Napoli con l’elisoccorsoL'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sul sentiero naturalistico in Costiera Amalfitana. Turista spagnola ferita e bloccata nel sentiero: soccorsa con l'elicottero dei finanzieriInfortunio alla caviglia per una turista spagnola rimasta bloccata a Capri in un sentiero. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente sulla Via delle Genti: turista tedesco cade durante l'escursione con la moglie e i cani; Cade in bici a San Dorligo: sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino; Processo alle Criminali per la tragedia alla capanna Scaletta; Torna al Città Fiera la cittadella dedicata alla sicurezza stradale. Cade sul Sentiero degli Dei e si rompe una gamba, trasportata d’urgenza in ospedaleLa malcapitata stava percorrendo il percorso naturalistico che da Agerola arriva fino a Furore, lungo la Costiera Amalfitana, quando improvvisamente è caduta procurandosi una frattura esposta ad una g ... internapoli.it Grave infortunio per il portiere che chiude la stagione nel peggiore dei modi. Cambio al 58’ - facebook.com facebook . @HellasVeronaFC | Infortunio per Bella-Kotchap: al suo posto Sammarco inserisce Valentini x.com