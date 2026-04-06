Case a giovani allontanati dalle famiglie per l’orientamento sessuale o l’identità di genere | a Milano l’housing sociale contro la discriminazione

A Milano, il Comune ha deciso di destinare 12 appartamenti di sua proprietà nell'hinterland per creare un alloggio sociale destinato a giovani allontanati dalle famiglie a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Questa iniziativa mira a fornire una soluzione abitativa a chi si trova senza un sostegno familiare a causa di discriminazioni legate alla propria identità. I dettagli sulla gestione e le modalità di accesso agli appartamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Milano – Il Comune metterà a disposizione 12 appartamenti di sua proprietà situati nell'hinterland milanese per un progetto sperimentale di housing sociale volto a coniugare le esigenze di tutela delle persone vulnerabili, le azioni di contrasto alle discriminazioni e le azioni per favorire un abitare più accessibile. Con una delibera approvata dalla Giunta, gli alloggi verranno assegnati in concessione d'uso a enti del Terzo settore per ospitare nuclei monogenitoriali che non possono sostenere un canone sul mercato libero e giovani allontanati dalle loro famiglie a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere e che, per le stesse ragioni, hanno incontrato difficoltà ad accedere al mercato privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case a giovani allontanati dalle famiglie per l’orientamento sessuale o l’identità di genere: a Milano l’housing sociale contro la discriminazione Housing sociale e futuro dei giovani: la proposta della Uil CalabriaIn Calabria, il tema della casa non può essere trattato come una questione marginale o residuale. Dalla Francia a via Caldera. L’housing sociale fa scuola: 70 inquilini tra fuorisede e famiglieIn via Caldera, nel quartiere di Quinto Romano, arriva una delegazione di una ventina di imprenditori della Fédération des Entreprises Sociales de...