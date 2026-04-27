Michael aggredito a San Giovanni Rotondo sentenza storica | Riconosciuta aggravante omofoba

Un episodio avvenuto a San Giovanni Rotondo ha portato a una sentenza che rappresenta una novità nel panorama giudiziario locale. Il Tribunale di Foggia ha condannato un uomo per un’aggressione, riconoscendo per la prima volta in una causa simile l'aggravante della matrice omofoba. Questa decisione apre un precedente importante nel trattamento giudiziario di reati con motivazioni discriminatorie.

Sentenza storica del Tribunale di Foggia che, per la prima volta, riconosce “l'aggravante della matrice omofoba". Tale pronunciamento fa riferimento all'aggressione avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2024, quando a San Giovanni Rotondo, Michael Savino è stato aggredito da due persone.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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