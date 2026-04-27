Senigallia trionfa | la pallavolo maschile torna in Serie C con il 3-0

Il club di pallavolo maschile di Senigallia ha vinto la partita contro Macerata con il punteggio di 3-0, il 24 aprile. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato la promozione in Serie C, interrompendo una assenza di dieci anni dalla categoria. La conquista rappresenta un risultato importante per il team e la città.

? Cosa sapere L'US Pallavolo Senigallia batte Macerata 3-0 il 24 aprile e ottiene la promozione.. Il traguardo in Serie C interrompe un'assenza dalla categoria durata dieci anni.. La squadra maschile dell’US Pallavolo Senigallia ottiene la promozione matematica in Serie C dopo aver battuto Macerata per 3-0 venerdì 24 aprile, chiudendo così un ciclo iniziato nel 2000. Il traguardo raggiunto nel palazzetto di Corinaldesi, dove i ragazzi hanno dominato l’incontro con i parziali di 25-15, 25-15 e 26-24, segna il ritorno della formazione senigallese nella massima serie regionale. Il successo arriva con ancora una partita al termine del campionato, consolidando una leadership che ha il gruppo mantenere la vetta della classifica dalla prima all’ultima giornata disputata, accumulando ben 23 vittorie su 25 incontri totali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia trionfa: la pallavolo maschile torna in Serie C con il 3-0 Notizie correlate Campionato di Serie B maschile. In rimonta la Pallavolo. Massa Carrara. Vittoria d’onore a Pisatoscanagarden arno pi 2 pallavolo massa carrara 3 TOSCANAGARDEN ARNO PI: Berberi, Camarri, Da Prato, Crescini, Nicotra, Colli, Aliberti, Anselmo,... Leggi anche: L’Amerina. Pallavolo torna in serie C Altri aggiornamenti Si parla di: Volley serie D: Senigallia vince 3-1 a Grottazzolina e allunga in classifica. Storica US Pallavolo Senigallia: maschile vince e torna dopo anni in serie CL’US Pallavolo Senigallia tocca il cielo con un dito. Una stagione memorabile si chiude con la matematica promozione in serie C per la squadra maschile che torna dopo anni nella massima serie regional ... senigallianotizie.it Grande prestazione per la Under 15 Queens US Pallavolo SenigalliaGrande prestazione per la Under 15 Queens che, nella giornata di domenica 19, ha conquistato una splendida vittoria per 3-0 contro Bioedil Pallavolo Avis Corinaldo. Una partita importante, soprattutto ... senigallianotizie.it