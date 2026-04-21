L’Amerina Pallavolo torna in serie C

L’Amerina Pallavolo ha conquistato la promozione in serie C, salendo nella massima divisione regionale. La squadra ha ottenuto il risultato dopo una stagione caratterizzata da incontri e risultati che hanno portato alla qualificazione. La squadra si è impegnata durante tutto il campionato, riuscendo a superare le tappe decisive e a garantire la promozione. La squadra si prepara ora alle sfide che la aspettano nella nuova categoria.

AMELIA L’Amerina Pallavolo è risalita in serie C, nella massima serie regionale. "Dopo una stagione condotta sempre in testa e con due sole sconfitte, una delle quali al tie break in casa del degnissimo avversario Cannara che l’ha insidiata fino all’ultimo, sabato 18 aprile nella palestra di Ponte Rio di Todi è andato in scena l’ultimo atto del girone B della serie D femminile – fa sapere il club –. Le ragazze del presidente Miraldo Bussotti sono riuscite a piegare la resistenza delle padrone di casa della Salumificio Battisti Tuder Volley. Il tecnico Carlo Iacone, riportato ad Amelia dal diesse Paolocci nel 2024 a distanza di trent’anni, è riuscito, coadiuvato in panchina da Luca Pasquini, a condurre l’Amerina in serie C a dodici anni dall’ultima volta".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Amerina. Pallavolo torna in serie C Notizie correlate Pallavolo Grosseto. Staff tecnico, torna FerraroLo staff tecnico della Pallavolo Grosseto si arricchisce con l’arrivo (un ritorno, in realtà) di un allenatore di grande esperienza: "Luigi Ferraro –... Pallavolo Serie A2. Sollievo Emma Villas. Sorrento battutoSORRENTO 1 EMMA VILLAS 3 25-19, 19-25, 24-26, 19-25 ROMEO SORRENTO: Tulone 1, Russo (L), Iurisci 3, Parraguirre 10, Pol 7, Petkov 6, Patriarca 9,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: L’Amerina. Pallavolo torna in serie C; L’Amerina Pallavolo promossa in serie C. L’ultima volta 12 anni fa. L’Amerina. Pallavolo torna in serie CAMELIA L’Amerina Pallavolo è risalita in serie C, nella massima serie regionale. Dopo una stagione condotta sempre in testa ... lanazione.it