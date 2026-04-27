Senigallia Romano nelle frazioni | 3 appuntamenti per ascoltare tutti

A Senigallia, il candidato Romano ha organizzato tre incontri nelle frazioni di Brugnetto, Capanna e Borgo Molino per presentare il suo programma elettorale. Gli appuntamenti sono previsti nei prossimi giorni e sono aperti ai cittadini interessati a conoscere le proposte e i progetti in vista delle prossime elezioni. Le riunioni si svolgeranno in orari e luoghi diversi per consentire la partecipazione più ampia possibile.

? Cosa sapere Dario Romano presenta il programma elettorale nelle frazioni di Brugnetto, Capanna e Borgo Molino.. Gli incontri dal 28 al 30 aprile mirano a coinvolgere i residenti delle periferie.. Dario Romano porta il programma elettorale di Presenti per il futuro di tutti tra le strade di Brugnetto, Capanna e Borgo Molino a partire da martedì 28 aprile alle ore 21. Il percorso di ascolto della cittadinanza si sposta fuori dal centro urbano, puntando dritto al cuore delle frazioni senigallesi. La strategia politica punta sul confronto diretto nei luoghi di aggregazione sociale, dove la voce dei residenti può incidere concretamente sulle scelte amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Romano nelle frazioni: 3 appuntamenti per ascoltare tutti Notizie correlate Senigallia 2026: il piano del PD per rilanciare le frazioni? Cosa sapere I candidati PD Dario Romano, Alessandra Olivetti e Riccardo Mandolini si sono riuniti a Vallone. Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadiniArezzo, 11 marzo 2026 – Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadini. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coniugare anziani, giovani e sociale. I candidati del Pd spiegano come fare traendo spunto da altre realtà; Dario Romano presenta il programma elettorale della coalizione di centrosinistra: Un città più inclusiva e sostenibile; Il rilancio delle frazioni al centro del confronto organizzato a Vallone dal Pd; Senigallia – In extremis diventa lotta a tre per il sindaco tra Olivetti, Romano e Binci. Senigallia – In extremis diventa lotta a tre per il sindaco tra Olivetti, Romano e BinciSENIGALLIA - La chiusura dei termini per la presentazione delle liste ha ufficializzato la presenza di tre candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Senigallia.All’ultimo momento ... veratv.it Riccardo Mandolini: pianificazione urbana e sviluppo delle frazioni di SenigalliaLa pianificazione urbana rappresenta una leva fondamentale per il futuro del nostro territorio, non solo per la crescita della città, ma soprattutto per il rilancio delle nostre frazioni. Abbiamo assi ... senigallianotizie.it Cronaca. Senigallia, raffica di controlli nel ponte: 5 patenti ritirate - facebook.com facebook