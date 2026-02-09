il nuovo caccia franco tedesco non decolla merz tradisce macron e guarda al progetto curato da italia regno unito e giappone

Il nuovo caccia franco-tedesco sembra essere ormai lontano dall’andare in porto. Merz ha fatto sapere che è più probabile che il progetto venga chiuso definitivamente piuttosto che rilanciato, lasciando di fatto il campo aperto a nuove alleanze. Intanto, Macron deve fare i conti con questa battuta d’arresto e con le pressioni di altri paesi, come Italia, Regno Unito e Giappone, che continuano a puntare su un’alternativa. La questione resta aperta, ma le speranze di una collaborazione franco-tedesca si fanno sempre più sottil

“È più probabile che venga annunciato che il progetto è terminato piuttosto che ci sia un suo rilancio”. “Il progetto Fcas è morto, lo sanno tutti, ma nessuno vuole dirlo”. Quattro fonti divise tra Parigi e Berlino al media Politico fanno sapere che il Future Combat Air System (Fcas), programma congiunto tra Francia, Germania e Spagna per la realizzazione di un jet da combattimento di sesta generazione, sarebbe ormai in via definitiva di archiviazione. Fu il presidente Macron ad annunciare l’iniziativa assieme all’allora cancelliera Angela Merkel. Era il 2017. Si è arrivati al 2026 e forse anche il capo dell’Eliseo ha capito che non sarà più possibile vederlo in volo, il Fcas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto.

La guerra tra Francia e Germania sul nuovo caccia FCAS si fa sempre più dura.

Politico: 'Il nuovo caccia franco-tedesco è sull'orlo del collasso'Il Future Combat Air System (FCAS) - il progetto congiunto sul caccia di sesta generazione, da tempo in difficoltà, sviluppato da Francia e Germania (e in seconda battuta Spagna) - è sull'orlo del ... ansa.it

«Il super caccia franco tedesco è morto»: schiaffo di Berlino a Parigi. E Macron chiede spiegazioni a MerzPolitico conferma l'anticipazione del Corriere sullo strappo nell'asse franco-tedesco sul progetto per un nuovo caccia, il FCAS. Parigi e Berlino cercano di evitare una chiusura traumatica, e Merz sta ... msn.com

