Senigallia il 25 aprile diventa un caso | polemica per i cantieri

A Senigallia, il 25 aprile si trasforma in un episodio di polemica a causa dello spostamento della festa dell'ANPI. Il sindaco ha espresso disappunto riguardo alla decisione di spostare le celebrazioni, motivando la scelta con la presenza di cantieri al Foro Annonario. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra i cittadini e gli organizzatori, creando un malcontento generale sulla gestione dell'evento.

? Cosa sapere Il sindaco Olivetti contesta lo spostamento della festa ANPI a Senigallia per cantieri al Foro Annonario.. La disputa logistica per il 25 aprile alimenta tensioni politiche in vista delle prossime elezioni.. Il sindaco Massimo Olivetti ha denunciato il tentativo di strumentalizzare la ricorrenza del 25 aprile per scopi elettorali, dopo che una disputa logistica riguardante lo spostamento della festa organizzata dall’ANPI di Senigallia ha riacceso tensioni politiche proprio in vista delle prossime elezioni. La questione nasce da una necessità pratica legata alla gestione degli spazi urbani: l’area antistante il Foro Annonario risulta infatti occupata da un cantiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il 25 aprile diventa un caso: polemica per i cantieri Notizie correlate Senigallia, polemica per il 25 aprile: il ricorso al Quirinale? Cosa sapere Marcello Mariani invia una lettera al Quirinale per la gestione del 25 aprile a Senigallia. 25 aprile, inaugurata la targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del fascismo. L'assenza del prefetto diventa un casoÈ stata inaugurata oggi ai Giardini del Frontone dalla Sindaca Vittoria Ferdinandi la targa commemorativa dedicata a Fernanda Bellachioma, cittadina... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eventi week end 25 e 26 aprile 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival.; Anpi Senigallia sul 25 aprile, Schiaffo dal Comune, ma noi festeggeremo; Il 25 aprile di ANPI Senigallia; La Festa del 25 aprile di Senigallia. La Festa del 25 aprile di SenigalliaCambiamo piazza, ma nonostante lo schiaffo gravissimo del Comune, non cambiamo la voglia di festeggiare il giorno della Liberazione dal nazifascismo del 25 aprile. Al mattino parteciperemo alla Santa ... senigallianotizie.it Ci sono le Harley, 25 aprile sfrattato: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti contestato in piazza Roma, l’Anpi si volta durante il suo discorsoSENIGALLIA Contestato il sindaco durante la cerimonia del 25 aprile, ieri mattina, in una gremita piazza Roma. Non solo lo striscione Sindaco il 25 aprile non si ... corriereadriatico.it CHIETI ED I SUOI TIFOSI COMMOVENTI A SENIGALLIA: I NEROVERDI SONO NEI PLAY OUT Chieti, ²6/°4/²°²6, o.d'a. VIGOR SENIGALLIA 2 CHIETI CALCIO 1922 3 Con i "se" e con i "ma" in genere non si va lontano. Tuttavia è inevi - facebook.com facebook