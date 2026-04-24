Senigallia polemica per il 25 aprile | il ricorso al Quirinale

A Senigallia è scoppiata una polemica sul modo in cui si è organizzata la cerimonia del 25 aprile. Marcello Mariani ha scritto una lettera al Quirinale chiedendo chiarimenti sulla gestione delle celebrazioni in città. La missiva è arrivata dopo alcune divergenze sulla modalità di svolgimento delle commemorazioni ufficiali. Nessuna decisione è stata presa pubblicamente, ma la questione ha attirato l’attenzione locale.

? Cosa sapere Marcello Mariani invia una lettera al Quirinale per la gestione del 25 aprile a Senigallia.. L'allestimento di un evento motoristico occupa gli spazi storici dedicati alle celebrazioni della Liberazione.. Il 25 aprile a Senigallia diventa oggetto di una ferma contestazione da parte di Marcello Mariani, il quale ha indirizzato una lettera aperta al Presidente della per denunciare la gestione delle celebrazioni della Liberazione da parte dell’amministrazione locale. La questione sollevata dal cittadino, iscritto all’ANPI, tocca le corde profonde della memoria storica del borgo marchigiano, trasformando una decisione amministrativa in un dibattito sulla tutela dei valori costituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, polemica per il 25 aprile: il ricorso al Quirinale Notizie correlate Anpi sfrattata dalle Harley, il vicepresidente del Senato: “Il 25 aprile si va a Senigallia”Ancona, 9 aprile 2026 – La Festa del 25 aprile a Senigallia trasloca dal Foro Annonario a piazza Ottorino Manni. Il ’caso’ del 25 Aprile: "Ricorso inammissibile"Il ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da Anpi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Senigallia, polemica sulla piazza per la festa del 25 aprile: interviene Pierini (Lega); Urne di maggio per Senigallia, Macerata, Fermo e San Benedetto: la politica tra giochi, veti, unioni e dispetti; Raduno Harley, gli hotel verso il sold out; La lista Senigallia Riformista si presenta: focus su credibilità, giovani e innovazione. Senigallia, polemica sulla piazza per la festa del 25 aprile: interviene Pierini (Lega)Si sta creando una polemica del tutto pretestuosa su una questione che non ha alcun fondamento. Nessuno a Senigallia ha mai pensato di impedire di festeggiare il 25 aprile, che resta una ricorrenza f ... senigallianotizie.it Senigallia, insulti razzisti contro il dem Moustamsik e l'assessora Campagnolo (Lega) diventa bersaglio degli hatersSENIGALLIA Insulti razzisti a Rayane Moustamsik candidato in consiglio comunale con il Pd. A chi gli ha detto, tra le altre cose, di tornarsene a casa sua, deve sapere che il 18enne è ... corriereadriatico.it Senigallia accende i motori! Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 arriva l’Harley–Davidson European Spring Rally: quattro giorni tra moto iconiche, lifestyle, musica e intrattenimento nel cuore della città. Scorri il carosello per scoprire il programma completo. facebook