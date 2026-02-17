Monreale punta sul Carnevale diffuso | festa anche nelle frazioni di Grisì e Pioppo per rilanciare il territorio
Monreale organizza un Carnevale diffuso per rivitalizzare le frazioni di Grisì e Pioppo, coinvolgendo scuole e associazioni locali in sfilate e laboratori creativi.
Monreale si prepara a un Carnevale diffuso: la festa coinvolgerà anche le frazioni di Grisì e Pioppo. Monreale si appresta a vivere un Carnevale all'insegna del coinvolgimento territoriale, con una sfilata di carri allegorici in programma sabato 21 febbraio 2026. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, punta a estendere la festa oltre il centro cittadino, coinvolgendo attivamente anche le frazioni di Grisì e Pioppo e rilanciando l'immagine della città come meta turistica e culturale. Un'edizione inclusiva: l'attenzione alle frazioni. L'amministrazione comunale, guidata dall'assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco, ha posto al centro di questa edizione del Carnevale l'inclusività e la valorizzazione delle diverse comunità che compongono il territorio monrealese.
A Grisì si festeggia il Carnevale: maschere, balli e carri nella frazione di Monreale
A Grisì, frazione di Monreale, si svolge il Carnevale a causa delle tradizioni locali e della voglia di divertirsi.
Montecastrilli celebra il Carnevale: sfilata, comunità e tradizioni in festa per le frazioni.
Montecastrilli ha organizzato una grande sfilata di Carnevale domenica 15 febbraio 2026, portando in strada carri allegorici e maschere fatte a mano, con l'obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e preservare le tradizioni locali.
