Monreale punta sul Carnevale diffuso | festa anche nelle frazioni di Grisì e Pioppo per rilanciare il territorio

Monreale organizza un Carnevale diffuso per rivitalizzare le frazioni di Grisì e Pioppo, coinvolgendo scuole e associazioni locali in sfilate e laboratori creativi.

Monreale si prepara a un Carnevale diffuso: la festa coinvolgerà anche le frazioni di Grisì e Pioppo. Monreale si appresta a vivere un Carnevale all’insegna del coinvolgimento territoriale, con una sfilata di carri allegorici in programma sabato 21 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a estendere la festa oltre il centro cittadino, coinvolgendo attivamente anche le frazioni di Grisì e Pioppo e rilanciando l’immagine della città come meta turistica e culturale. Un’edizione inclusiva: l’attenzione alle frazioni. L’amministrazione comunale, guidata dall’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco, ha posto al centro di questa edizione del Carnevale l’inclusività e la valorizzazione delle diverse comunità che compongono il territorio monrealese.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Grisì, frazione di Monreale, si svolge il Carnevale a causa delle tradizioni locali e della voglia di divertirsi.

Montecastrilli ha organizzato una grande sfilata di Carnevale domenica 15 febbraio 2026, portando in strada carri allegorici e maschere fatte a mano, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e preservare le tradizioni locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.