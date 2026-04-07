È bello vivere liberi! | la storia di Ondina Peteani arriva a teatro con Marta Cuscunà

Un racconto di coraggio, resistenza e libertà. Arriva sul palcoscenico lo spettacolo "È bello vivere liberi!", un’opera scritta e interpretata da Marta Cuscunà. La rappresentazione è ispirata alla straordinaria vita di Ondina Peteani, riconosciuta come la prima staffetta partigiana d’Italia, che a soli 17 anni scelse di opporsi attivamente al fascismo. Lo spettacolo ripercorre le tappe fondamentali dell'impegno della Peteani: dalle prime riunioni clandestine finalizzate all'emancipazione femminile fino alla scelta della lotta armata tra le fila della Brigata Proletaria. Il racconto attraversa i momenti più drammatici della Resistenza, inclusa la deportazione come prigioniera politica, restituendo l'immagine di una donna che ha saputo affrontare la storia con forza e consapevolezza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Si parla di: La valigia dell’autrice. Marta Cuscunà.

È bello vivere liberi!: la storia di Ondina Peteani arriva a teatro con Marta CuscunàLo spettacolo di e con Marta Cuscunà racconta la vita di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia. Un viaggio tra Resistenza, deportazione e lotta per la libertà. torinotoday.it

Antifascista a 17 anni. La battaglia di OndinaUltimo appuntamento di stagione al teatro Manzoni di Monza che chiude con una performance del cartellone Altri percorsi. Appuntamento venerdì 9 alle 21 con Marta Cuscunà che dopo Corvidae. Sguardi ... ilgiorno.it