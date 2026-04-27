Sei liste a sostegno di Carmelo Pace ecco chi sono tutti i suoi candidati al Consiglio di Ribera

A Ribera sono state depositate questa mattina sei liste a sostegno della candidatura a sindaco di Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della Democrazia Cristiana. Pace, che ha già ricoperto la carica di sindaco dal 2010 al 2020, intende tornare in municipio e guidare il Comune anche questa volta. Le liste sono state presentate presso il palazzo di città, confermando il suo ritorno in corsa elettorale.

Sei liste a sostegno della candidatura a sindaco di Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della Dc. Gli elenchi sono stati depositati stamattina al palazzo di città di Ribera dove Pace ha intenzione - così come ha già fatto dal 2010 al 2020 - di tornare indossando la fascia tricolore." Una scelta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni Provinciali, sei liste in campo per il Consiglio: ecco tutti i candidatiSi è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di RosaÈ Giuseppe Di Rosa il primo candidato a sindaco a presentare le due liste degli aspiranti consiglieri comunali in vista delle elezioni amministrative... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Amministrative Avellino, Nello Pizza ci riprova: sei liste a sostegno dell’ex segretario Pd; Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Luca Donadio.