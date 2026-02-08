Elezioni Provinciali sei liste in campo per il Consiglio | ecco tutti i candidati

Questa mattina si sono chiuse ufficialmente le presentazioni delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Sei diverse formazioni hanno consegnato i loro candidati, pronti a sfidarsi alle urne tra pochi giorni. La campagna elettorale entra nel vivo, mentre gli elettori si preparano a scegliere chi guiderà la provincia nei prossimi anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Alla Rocca dei Rettori è stato definito il quadro completo della competizione elettorale del 28 febbraio, con sei liste ufficialmente in campo: due riconducibili all’area mastelliana, due nell’ambito del centrodestra e due espressione del centrosinistra. Tra le prime compagini presentate figura “Mastella – Noi di Centro”: Loredana Iannelli, consigliere comunale Antonino Cinzia, consigliere comunale Maria Cristina De Filippo, consigliere comunale Nunzia Ottavo, consigliere comunale Nicolino Cardone, consigliere comunale Michele Gambarota, sindaco Carmine Pesce, consigliere comunale Cesare Striani, consigliere comunale Giovanni Zanone, consigliere comunale Stefano Zarro, consigliere comunale Nell’area mastelliana rientra anche la lista “Uniti, Sanniti”: Adele De Mercurio, consigliere comunale Debora Sgrò, consigliere comunale Maria Verrilli, consigliere comunale Rossana Zampelli, consigliere comunale Giuseppe Bozzuto, sindaco Alfonso Ciervo, consigliere comunale Pasquale Di Meo, consigliere comunale Clemente Massaro, consigliere comunale Giuseppe Ricci, sindaco Gianluca Salvatore, consigliere comunale Nel campo del centrodestra si colloca la lista civica “Sannio Insieme”, riconducibile a Domenico Parisi e caratterizzata dalla presenza di amministratori locali, tra cui esponenti vicini alla Lega: Mauro De Ieso, sindaco Pasquale Viscusi, sindaco Silvio Falato, consigliere comunale Lucio Mucciacciaro, consigliere comunale Maria De Nitto, consigliere comunale Filippo Palma, consigliere comunale Emanuela Barone, consigliere comunale Alfredo Lavorgna, consigliere comunale Giulia Guerrera, consigliere comunale Maria Assunta Iesce, consigliere comunale Sempre nell’area del centrodestra figura “Unione dei Moderati”, lista riconducibile in particolare a Fratelli d’Italia e Forza Italia: Teresa Amantea, consigliere comunale Giuseppe Bartone, consigliere comunale Antonio Caporaso detto Antonello, sindaco Ester D’Afflitto, consigliere comunale Giuseppina De Blasio, consigliere comunale Vincenzo Falzarano, sindaco Anna Franco, consigliere comunale Mauro Parente, consigliere comunale Patrizia Pepe, consigliere comunale Giuseppe Stravino, consigliere comunale Per il centrosinistra è stata presentata la lista del Partito Democratico: Benedetta Careciano, consigliere comunale Giuliano Gerardo Calabrese, consigliere comunale Remo Cavoto, consigliere comunale Incoronata Immacolata Lucia Cilenti, consigliere comunale Luigina Di Gioia, consigliere comunale Floriana Fioretti, consigliere comunale Natale Mucci, consigliere comunale Giovanni Procarini, consigliere comunale Giuseppe Antonio Stanzione, consigliere comunale Carmine Valentino, consigliere comunale Completa il quadro dell’area progressista la lista “Sannio Bene Comune”: Giuseppe Addabbo, sindaco Patrizia Cocca, consigliere comunale Stefano Avitabile, consigliere comunale Giuseppina D’Alessio, consigliere comunale Rocco Cirocco, consigliere comunale Anna Maria Immacolata Flora, consigliere comunale Antonio Iavarone, sindaco Enzapaola Catalano, consigliere comunale Angelo Marino, sindaco Sei dunque le liste in campo: due mastelliane, due di centrodestra e due di centrosinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

