Elezioni ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di Rosa

In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, il candidato sindaco ha presentato ufficialmente le due liste di candidati al consiglio comunale. Giuseppe Di Rosa è stato il primo a mettere a disposizione i nomi degli aspiranti consiglieri, completando così la propria candidatura. Le liste sono state rese pubbliche in un momento di attesa per ulteriori presentazioni da parte degli altri candidati.

È Giuseppe Di Rosa il primo candidato a sindaco a presentare le due liste degli aspiranti consiglieri comunali in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio. Il candidato, accompagnato da alcuni sostenitori del suo movimento e dagli assessori designati Davide Dessì e Azzurra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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